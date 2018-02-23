الحاسي: صحتي تحسنت وهدفنا الترشح للرباعي

أكد كابتن فريق النصر لكرة القدم إبراهيم الحاسي أنه سيعود إلى ليبيا يوم الإثنين القادم عائداً من تونس، بعد إستكمال رحلته العلاجية التي استغرقت أسبوعين عقب خروجه نتيجة الإصابة خلال مباراة النصر والصداقة في كأس ليبيا.

وأوضح الحاسي أن الأطباء في تونس قد طمأنوه وأنه سيعود فور وصوله إلى بنغازي للإلتحاق بتدريبات الفريق مُجدداً.

وحول النتائج الإيجابية التي يحققها النصر في الجولتين الأخيرتين من مرحلة الإياب قال الحاسي أن الفريق أصبح يبلغ شيئا فشيئًا مرحلة النضج الكروي والإنسجام بين اللاعبين.

وأكد الحاسي أن إمكانيات فريق النصر تؤهله للترشح للرباعي الذي سيحدد بطل ليبيا شرط تعثر فريق التحدي المتصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية