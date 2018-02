«البايرن» يصارع «الملكي» لضم صلاح الموسم المقبل

أبدى فريق بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه واستعداده لضم محمد صلاح لتعويض غياب الهولندي أرين روبن لينافس بذلك ريال مدريد من أجل الاستفادة من خدمات النجم المصري محمد صلاح.

وبذلك تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لما نشرته صحيفة “داريو جول” الإسبانية، صراعا مثيراً بين النادي الملكي ونظيره البافاري على لاعب ليفربول الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاماً.

يذكر أن عقد روبن مع البايرن قد ينتهي نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تتحدث عن احتمال انتقاله للدوري الصيني أو القطري.

