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مونفيس يتألق ببطولة ريو دي جانيرو 

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاع الفرنسي غاييل مونفيس التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة ريو دي جانيرو وتألق بشكل لفت أنظار المتابعين بعدما تغلب على الكرواتي مارين سيليتش.

وتسببت الأمطار في إيقاف المباراة لبعض من الوقت عندما كان الفرنسي مونفيس متقدما في النتيجة بـ6 أشواط مقابل 3 أشواط.

وعاد الرياضيان بعد توقف هطول الأمطار لإكمال المباراة، ليحسم مونفيس المصنف 39 عالميا نتيجة الشوط الفاصل لصالحه في زمن 5 دقائق فقط على حساب المصنف الثالث عالميا وأكثر الرياضيين المرشحين لنيل اللقب بواقع 6/3 و 7/6.

وبهذا الفوز سيواجه غاييل في الدور الثمانية الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي تمكّن هو الآخر من تجاوز مواطنه  فيديركو ديلبونيس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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