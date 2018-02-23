مونفيس يتألق ببطولة ريو دي جانيرو 

استطاع الفرنسي غاييل مونفيس التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة ريو دي جانيرو وتألق بشكل لفت أنظار المتابعين بعدما تغلب على الكرواتي مارين سيليتش.

وتسببت الأمطار في إيقاف المباراة لبعض من الوقت عندما كان الفرنسي مونفيس متقدما في النتيجة بـ6 أشواط مقابل 3 أشواط.

وعاد الرياضيان بعد توقف هطول الأمطار لإكمال المباراة، ليحسم مونفيس المصنف 39 عالميا نتيجة الشوط الفاصل لصالحه في زمن 5 دقائق فقط على حساب المصنف الثالث عالميا وأكثر الرياضيين المرشحين لنيل اللقب بواقع 6/3 و 7/6.

وبهذا الفوز سيواجه غاييل في الدور الثمانية الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي تمكّن هو الآخر من تجاوز مواطنه فيديركو ديلبونيس

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