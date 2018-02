المتوسط:

حقق فريق الهلال انتصارًا مهمًا عزز به المركز الثالث في المجموعة الأولى بفوزه على القرضابية بنتيجة 3-1 بملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وبهذا الفوز أصبح رصيد الهلال 16 نقطة فيما تجمد رصيد القرضابية عند نقطة واحدة.

سجل أهداف الهلال علي الشريف هدفين وأنس المصراتي هدف فيما جاء هدف القرضابية اليتيم عن طريق طارق عويدات.

