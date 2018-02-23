مواجهات مثيره في بطولة الدوري الأوروبي

أخبار ليبيا24

شهدت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، مواجهات ساخنة ولعل أبرزها القمة التي ستجمع بين ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي.

من جهة أخرى، فقد أوقعت القرعة نادي بوروسيا دورتموند أمام سالزبورج النمساوي، ويعتبر الفريق الألماني المرشح لتجاوز هذا الدور.

من جانبها فإن الأندية الإسبانية وقعت في قرعة ليست صعبة ولكن اأمام أندية عنيدة، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره لوكوموتيف موسكا، في حين أن أتلتيك بلباو سيلتقي بنادي مارسيليا الفرنسي.

وستكون المواجهات الأخرى متكافئة نوعا ما، مع إمكانية حدوث مفاجآت كما عودتنا مسابقة الدوري الأوروبي في المواسم الأخيرة.

نتائج القرعة

المواجهة الأولى: لاتسيو – دينامو كييف

المواجهة الثانية: لايبزيج – زينيت

المواجهة الثالثة: أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف موسكو

المواجهة الرابعة: سسكا موسكو – أولمبيك ليون

المواجهة الخامسة: أولمبيك مارسيليا – أتلتيك بلباو

المواجهة السادسة: سبورينج لشبونة – فيكتوريا بلزن

المواجهة السابعة: بوروسيا دورتموند – سالزبورج

المواجهة الثامنة: ميلان – آرسنال

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