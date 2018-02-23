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روبيرتو برشلونياً حتى عام 2022

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق برشلونة رسميا مع لاعبه الإسباني سيرجيو روبيرتو لتجديد عقده مدة أربعة أعوام قادمة، أي حتى نهاية 2022 ليحصن لاعبيه من العروض المغرية التي قد تهدد بقائهم مستقبلا مع الفريق الكاتلوني.

واختار برشلونة أن يضع شرط جزائي للاعبه الشاب يقدر بـ500 مليون يورو فشل الفريق في وقت سابق في الحفاظ على نيمار حيث كانت قيمة شرطه الجزائي 220 مليون يورو وهو مانجح باريس سان جيرمان في كسره.

ويعد روبيرتو أحد أبرز المواهب التي أنتجها برشلونة في السنوات الأخيرة حيث يتمتع اللاعب بقدرة على اللعب في أكثر من مركز بالإضافة لمركز الظهير الأيمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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