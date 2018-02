الاتحاد الليبي يعلن مواعيد مباريات الـ 32 بالكأس

المتوسط:

نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الجمعة، جدول مباريات الدور 32 لمسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 20172018، معلناً استهلاله بمباراتين يوم السبت الموافق الثالث من شهر مارس المقبل، حيث مواجهة فريق نجوم بنغازي، نظيره الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً ويلتقي فريقي النصر زليتن والتعاون في الثالثة عصراً على ملعب طرابلس، فيما يلتقي فريق أبو سليم، نادي الهلال في اليوم التالي على ملعب الخمس في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتقام في يوم الإثنين الخامس من مارس مباراتي الساعة الثالثة عصراً حيث يلاقي الجمارك، نجوم إجدابيا، ويواجه شباب الجبل، فريق خليج سرت، وفي اليوم التالي يتبارى فريقي الشروق والترسانة على ملعب غريان في الموعد ذاته، بينما تقام أربع مباريات يوم الأربعاء السابع من مارس بمواجهة الأندلس واليرموك، المحلة وأمل ترهونة، المجد والنجمة في تمام الثالثة وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريقي رفيق والخمس في الثالثة والنصف.

ويلتقي فريقي الشط ودارنس و فريقي الملعب الليبي والمدينة في تمام الثالثة والثالثة والنصف عصراً بالترتيب على ملعبي زليتن وطرابلس وفي اليوم التالي يواجه فريق الأخضر نظيره أبي الأشهر في الثالثة عصراً، ويلتقي فريقي المجد والنجمة في الثالثة عصراً يوم 11 مارس، ليتبقى بهذا الدور فقط مباراتان مؤجلتان وهم مباراتي الوحدة أمام الاتحاد و الأهلي طرابلس ضد الفائز من مباراة التحدي والوفاق إجدابيا.

