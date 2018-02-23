 بلاتر: المغرب مُستضيفاً منطقياً لكأس العالم 

(رويترز) – دعم سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والموقوف حاليا طلب المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 بقوله إن اختيار الدولة الافريقية سيكون منطقيا.

ويتقدم المغرب للمرة الخامسة لاستضافة كأس العالم بعد محاولته أيضا أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.

ويتنافس عرض مشترك من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مع المغرب بينما سيختار الفيفا البلد المضيف للبطولة في اجتماع الجمعية العمومية في موسكو في يونيو المقبل.

وقال بلاتر على حسابه في تويتر “كأس العالم 2026.. الفيفا يعارض التنظيم المشترك منذ بطولة 2002 (عارضه أيضا في 2010 و2018). والآن..المغرب سيكون مستضيفا منطقيا! هذا توقيت افريقيا مرة أخرى”.

ورفض بلاتر، الذي كان رئيسا للفيفا بين عامي 1998 و2015، التنظيم المشترك بعد بطولة 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية وهي النسخة الوحيدة من البطولة التي أقيمت في دولتين.

واستقال السويسري بلاتر (81 عاما) من منصبه قبل إيقافه لـ6 سنوات بواسطة لجنة القيم في الفيفا بسبب مخالفات أخلاقية.

واستضافت افريقيا البطولة مرة واحدة عام 2010 في جنوب افريقيا وهو شيء يفتخر به بلاتر.

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