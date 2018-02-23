قرعة «يوروبا ليغ» تُسفر عن مواجهات مثيرة

عين ليبيا

سحبت، الجمعة في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، مسفرة عن مباريات قوية ومثيرة، ومواجهة كلاسيكية بين ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.

وكان ميلان الذي بدأ يعيش فترة جيدة منذ أن استلم تدريبه نجم خط وسطه السابق جينارو غاتوزو بعدم خسارته في آخر 10 مباريات له في مختلف المسابقات، تخطى لودوغورتس البلغاري برباعية نظيفة في مجموع المباراتين في الدور السابق.

أما أرسنال وبعد أن هزم أوسترسوند السويدي المغمور 3-صفر في عقر دار الأخير، خسر أمامه الخميس على ملعب الإمارات 1-2.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، حيث فاز ميلان ذهابا برباعية نظيفة، ملحقا بالفريق اللندني أقسى هزيمة له على الصعيد القاري، قبل أن يرد فريق الفرنسي أرسين فينغر اعتباره بعض الشيء بفوزه بثلاثة أهداف على ملعبه دون أن يكون ذلك كافيا للتأهل إلى ربع النهائي.

أما الفرق الأخرى العريقة، فجنبتها القرعة مواجهة قوية، حيث يخوض أتلتيكو مدريد الإسباني الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر أربع سنوات، مواجهة سهلة مع لوكوموتيف موسكو الروسي، فيما يلعب ليون الفرنسي مستضيف المباراة النهائية مع سسكا موسكو الروسي.

في المقابل، يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني جاره النمسوي سالزبورغ الأقل خبرة منه قاريا.

يذكر أن الفائز بهذا اللقب يتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يشار إلى أن الفريق الوارد أولاً هو من سيستقبل مباراة الذهاب على أرضه.

وستجرى مباريات الذهاب في الثامن من مارس القادم، على أن تكون العودة في الخامس عشر من الشهر ذاته.

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