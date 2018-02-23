باليتا ينضم إلى الدوري الصيني

كشف نادي جيانسو سونينغ الصيني صباح اليوم الجمعة توصله لإتفاق بضم المدافع الإيطالي الأرجنتيني غابرييل باليتا قادما من سجلات فريق ميلان الإيطالي.

وأعلن النادي الصيني في بيانه أن الفريق سيستفيد من الخبرة التي يتمتع بها باليتا ذو الـ32 عاما في مركز قلب الدفاع الذي يعاني منه الفريق خلال المرحلة السابقة من الدوري الصيني مُعتبراً أن باليتا سيسهم في تعزيز دفاعاته وزيادة تطوير المستوى الفني للاعبي الفريق الشباب.

ولعب باليتا ضمن عدة أندية في مسقط رأسه الأرجنتين أبرزها بوكاجونيورز قبل الانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي بارما عام 2010 ثم لعب لمنتخب إيطاليا لثلاثة نهائيات كأس العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية