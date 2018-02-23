مهمة صعبة لللافي في مواجهة الاتحاد السعودي

يعود المحترف الليبي مؤيد اللافي للواجهة من جديد، إذ يواجه فريقه الشباب مساء اليوم نظيره الاتحاد في قمة الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الاتحاد والشباب دائما مايكون لها طابع خاص في كرة القدم السعودية حيث يحظى الفريقان بتاريخ طويل في مسابقات كرة القدم.

مباراة اليوم ستكون حاسمة للجوهرة الليبية مؤيد اللافي بعد جملة الانتقادات التي تعرض لها من قبل متتبعي الرياضة واصفين اللافي الصغير بأن مستواه في تدنٍ ملحوظ وأن الجمهور الرياضي في ليبيا يأمل بأن يقدم مؤيد شكلا مغايرا في الدوري السعودي الذي يعد أحد أبرز البطولات العربية.

مباراة الاتحاد والشباب دائما مايكون لها طابع خاص في كرة القدم السعودية حيث يحظى الفريقان بتاريخ طويل في مسابقات كرة القدم.

مؤيد اللافي الذي كان نجم الأهلي طرابلس ونجم المنتخب الوطني سيسعى من خلال مباراة اليوم للظهور بشكل مثالي لحجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الأوروغوياني جوزيه دانيال كارينيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية