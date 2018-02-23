الأهلي طرابلس يتعادل مع المدينة ويحتفظ بالصدارة

طرابلس 22 فبراير 2018 ( وال ) – حافظ فريق الأهلي طرابلس بصدارة المجموعة الرابعة، عقب تعادله سلبيا مع جاره المدينة، وذلك لحساب ذهاب الجولة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم.

المباراة التي جرت أمس الخميس توسطها الحكم محمد الشلماني، شكل فيها الفريقان العديد من الهجمات، إذ كانت الخطورة والأفضلية لفريق المدينة الذي بادر بالتهديد عن طريق رأسية علي بوعرقوب.

واصل المدينة الضغط وكثف من هجماته، خاصة عن طريق يحي الزليطني، وفي منتصف الشوط الأول أبعد الحارس أحمد عزاقة رأسية مهاجم الأهلي صالح الطاهر.

الشوط الثاني تعددت الألعاب من كلا الفريقين، وارتفع نسق ورتم المباراة أكثر، لكن لم تهتز شباك كل من نشنوش وعزاقة، حيث كانت أبرز الفرص هي تسديدة قوية لماكيسي، في المقابل أبعد محمد نشنوش تسديدة المهاجم المعتصم بوشناف، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذا التعادل احتفظ فريق الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى 18 نقطة، وأضاف المدينة نقطة إلى رصيده ويبقى عن النقطة 17.( وال – طرابلس)س أ/ أ د

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