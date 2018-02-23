مواجهة حاسمة تجمع أرسنال وميلان

وضعت قرعة الدور الستة عشر من الدوري الأوروبي مواجهة من العيار الثقيل بين ميلان وأرسنال.

مواجهة ميلان للأرسنال لن تكون سهلة فكل فريق منهما يملك خصال المواجهات الأوروبية ولو أن الكفة التاريخية ترشح ميلان المتوج بأقوى البطولات الأوروبية ” دوري الأبطال ” في سبع مناسبات.

أولى مواجهات الفريقين كانت عام 1995 عندما تقابلا ذهابا وإيابا في كأس السوبر الأوروبي حينها توج الميلان بلقب السوبر بعد أن أنهى مباراة الذهاب في لندن بالتعادل السلبي وحسم مباراة الإياب في ميلانو بثنائية نظيفة.

أما في دوري الأبطال فتقابل الفريقان مرتين الأولى كانت في دوري الـ16 خلال موسم 2007-2008 وتأهل فيها أرسنال بعد أن تعادل سلبيا في لندن وحقق الفوز بثنائية سيسك فبريغاس و إيمانويل ادييايور في ميلانو، المواجهة الأخرى في الأبطال كانت أيضا في دور الـ 16 موسم 2011-2012 وحسمها الميلان مبكرا برباعية بواتينغ وإبراهيموفيتش وروبينيو “هدفين” ولكن الأرسنال كان قريبا من العودة في مباراة الإياب بعد أن تمكن من تسجيل ثلاثية أمضى عليها كل من كوتشليني وفان بيرسي وروزتشيكي.

أما على صعيد الدوري الأوروبي فمواجهة 8 مارس ستكون الأولى للفريقين وبلا شك ستكون حاسمة فكل فريق منهم يسعى للتتويج باللقب لإنقاذ موسمه الكروي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية