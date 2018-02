تشهد الملاعب الأوربية، اليوم الجمعة، استئناف مباريات الدوريات المحلية، بعد دور الإياب في بطولة دوري أبطال أوروبا الأيام الماضية، والتي حصل خلالها الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمي مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في مباريات الأسبوع.

الدوري الألماني:

ماينز × فولسبورج، على أرضية ملعب أوبيل أرينا، الساعة 10:30 مساءً

الدوري الفرنسي:

ستراسبورج × مونبلييه، على أرضية ملعب المينو، الساعة 10:45 مساءً.

الدوري الهولندي:

جرونينجين × اي ان سي بريدا، على أرضية ملعب أورويورج، الساعة 10 مساءً.

الدوري البرتغالي:

ريو آفي ضد ديسبورتيفو أفيس على أرضية ملعب أكوس، الساعة 11:30 مساءً.

The post مواعيد أهم مباريات الدوريات الأوربية اليوم الجمعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية