مواعيد مباريات الأسبوع العاشر للدوري الليبي الممتاز

يقدم «المتوسط»، مواعيد مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على مدار الأسبوع العاشر، والذي يشهد 6 لقاءات، بدءً من يوم غد السبت وحتى الخميس.

الأحد 25 فبراير:

شباب الجيل في مواجهة نجوم أجدابيا، في الثالثة عصرًا، على ملعب شيخ الشهداء. ضمن مباريات المجموعة الثانية.

النصر في مواجهة الأندلس، في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب شهداء بنينا، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

الاثنين 26 فبراير:

الترسانة في مواجهة الأولمبي، في الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب الأكاديمية جنزور، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

الثلاثاء 27 فبراير:

أبي الأشهر في مواجهة الوحدة، في الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب الأكاديمية جنزور، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

الأربعاء 28 فبراير:

المدينة في مواجهة المحلة، في الثالثة والنصف عصرا، على ملعب طرابلس الدولي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

الخميس 1 مارس:

رفيق في مواجهة الأهلي طرابلس، في الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب الزاوية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

The post مواعيد مباريات الأسبوع العاشر للدوري الليبي الممتاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية