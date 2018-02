المتوسط:

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعدا لمباراة الاتحاد والشط، المؤجلة من الأسبوع الأول لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وأبلغت لجنة المسابقات، اليوم الجمعة، الناديين المعنيين بالموعد الجديد المقرر له يوم الجمعة الموافق للثاني من مارس المقبل بملعب طرابلس الدولي.

