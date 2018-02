برشلونة يكشف قائمة لاعبيه في المواجهة المرتقبة مع جيرونا

المتوسط:

كشف المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، ملامح القائمة التي يخوض بها مواجهة فريق جيرونا، والمقرر لها مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة 18 لاعبًا يتصدرهم ليونيل ميسي ولويس سواريز، وفي حراسة المرمى: شتيجن، سيليسن، وعلى خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، ألبا، دين، روبرتو، فيدال، أومتيتي، فيرمايلن.

أما خد الوسط، فدفع فالفيردي بكل من: راكيتيتش، بوسكيتس، إنييستا، ديمبلى، كوتينيو، باولينيو.

وغاب عن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا كل من ياري مينا، باكو ألكاسير، أندريه جوميز ودينيس سواريز بقرار فني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 62 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 55 نقطة، و14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

