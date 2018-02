المتوسط:

يشارك منتخب الناشئين لكرة التنس الأرضي، في بطولة شمال أفريقيا المنتظر إقامتها بمدينة تلمسان الجزائرية بداية من 9 مارس المقبل، بمشاركة لاعبين من ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بثلاثة لاعبين هم: إبراهيم الشتيوي وعبد الرحمن أبوفصيعة وعبد الله الموهوب.

