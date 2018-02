ليفربول يأمل في تقديم عرض جديد للمتألق ماني

المتوسط:

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لا يكشف سرا عندما يقول إن فريقه يسعى لتأمين مستقبل ساديو ماني مع تطلع ليفربول لتعزيز تشكيلته استعدادا للموسم المقبل.

وسجل ماني، الذي انتقل إلى ليفربول من ساوثامبتون في 2016، أول ثلاثية له مع الفريق في الفوز 5-صفر على بورتو في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما حتى 2021 لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن اللاعب قد يحصل على مكافأة من خلال الاتفاق على عقد جديد.

وردا على سؤال حول عقد ماني قال كلوب “لا يوجد ما أتحدث بشأنه. لا توجد أخبار جديدة.

“نريد الإبقاء على ماني بين صفوفنا لكن عقده لا يزال ساريا‭ ‬وهو أمر لا يمكن التصرف حياله. لكننا نريد الحفاظ على الفريق بالإضافة إلى تعزيز التشكيلة في المستقبل. وهذا أمر طبيعي تماما”.

وانتقل كلوب للتركيز على مواجهة وست هام يونايتد غدا السبت والتي ستكون أول مباراة يلعبها ليفربول منذ عشرة أيام.

ويخوض ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب لكن الفوز قد يدفعه للتفوق على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي يستضيف تشيلسي بعد غد الأحد.

وقال كلوب “أنا سعيد للغاية لأننا لم نلعب مباشرة بعد مباراة بورتو لأن الأمر كان سيكون صعبا بعد أن قدمنا هذا الأداء الجيد وحققنا هذه النتيجة الكبيرة.

“علينا الآن أن نحصد المزيد من النقاط وهي مهمة ليست سهلة ففريق وست هام يتمتع بقدرة جيدة أظهرها في آخر 15 مباراة”.

وأضاف “منذ أن تولى ديفيد مويز (مهمة التدريب) تغيرت الكثير من الأمور وحقق الفريق نتائج طيبة كما أن (ماركو) ارناوتوفيتش يقدم أفضل أداء”.

ويحتل وست هام المركز 12 وخسر مباراة واحدة في آخر ثماني مباريات في الدوري الممتاز.

