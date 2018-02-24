مؤيد اللافي معجب بأداء فريقه أمام الاتحاد

أخبار ليبيا24

قال المحترف الليبي مؤيد اللافي، لاعب الشباب السعودي، إن فريقه قدم أداءً مرضيًا أمام الاتحاد، رغم الخسارة في دور الثمانية (3-1)، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الجوهرة المشعة”، بحضور نحو 58 ألف متفرج.

واعتبر اللافي، في تصريحات صحفية، عقب نهاية المباراة، أن الفريق قدم أداءً مميزًا، يليق بنادي الشباب، مشيرًا إلى أن الأزمة الوحيدة، هي عدم استغلال الفرص، التي تتاح أمام مرمى المنافسين.

وقال: “كنا مركزين، رغم التأخر بـ3 أهداف.. خسارة كل البطولات، رغم عدم انتهاء الموسم، أمر محزن للغاية، خاصةً فيما يتعلق بالكأس، وهو البطولة المفضلة لفريق الشباب”.

وأضاف: “نبارك للاعبي وجماهير الاتحاد، أمامنا 5 مباريات مصيرية في الدوري.. علينا أن نتجاوز الفترة الماضية، بحلوها ومرها، ونفكر فيما هو قادم، لنعيد للشباب قيمته مرة أخرى”.

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