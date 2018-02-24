الستار يُزاح عن تشكيلة برشلونة وشبح ميسي يطارد جيرونا من جديد

عين ليبيا

أزاح «أرنستو فالفيردي» المدير الفني لفريق برشلونة الستار عن قائمة فريقه لمواجهة جيرونا اليوم، في الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإسباني بملعب «كامب نو».

حيث غاب عن التشكيلة كل من باكو ألكاسير وأندريه جوميز ودينيس سواريز وياري مينا بقرار فني، بينما تواجد جيرارد بيكيه ضمن القائمة بعد عودته للتدريبات الجماعية.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن، ياسبر سيليسن

الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي، فيرمالين، بيكيه، دين، البا، فيدال، سيميدو

الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، أنيستا، باولينيو، كوتينيو

الهجوم: عثمان ديمبلي، سواريز، ميسي

يذكر أن برشلونة هو المتصدر للدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

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