بعثة فريق أواسط النصر يقدمون واجب العزاء لعائلة التاجوري

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال)- قدم فريق الأواسط النصر لكرة القدم والطاقم الفني والإداري، واجب العزاء لأسرة آل التاجوري في فقيدتهم التي وافاها الأجل خلال الأيام الماضية برصاصة غادرة .

وكانت الفقيدة – بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لنادي النصر – تعد إحدى مشجعات نادي النصر، وتنتمي لعائلة عاشقة للنادي الجميل، وقدم الفريق واجب العزاء قبيل خوض مباراة ديربي بنغازي مع الجار الأهلي بنغازي .

ورافق بعثة فريق الأواسط بالنادي خلال تقديم واجب العزاء مدير الكرة اللاعب الدولي السابق للمنتخب الكابتن خالد حسين، الذي نقل تعازي رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية وجماهير النادي لأهل الفقيدة . (وال- بنغازي ) س أ / س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال