نادي الاتحاد يقترح على “الكاف” موعد مباراته المقبلة

اقترح نادي الاتحاد على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مطلع شهر مارس موعدا لمباراة ذهاب الدور الـ 32 التي ستجمعه مع فريق أكوا يونايتد النيجيري لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء ذلك كما نقلت وسائل إعلامية في خطاب أرسله نادي الاتحاد إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، قال فيه إنه سيواجه أكوا يونايتد في ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية يوم الأربعاء السابع من شهر مارس المقبل.

يذكر أن نادي الاتحاد بلغ الدور الـ 32 بعدما تفوق في الدور الماضي على الساحل النيجري بنتيجة 4 – 0 بمجموع المباراتين.

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