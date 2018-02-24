الهلال يكرم ضيفه القرضابية بثلاثية

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال)- مني فريق القرضابية بهزيمة من مستضيفه الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن حساب إياب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الليبي الممتاز .

وجاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت الخميس، على أرضية ملعب شهداء بنينا، كان فيها الهلال الطرف الأفضل منذ البداية وتحصل لاعبيه العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وتمكن المهاجم أنس المصراتي من تسجيل الهدف الأول للهلال .

وقبل أن ينتهي الشوط الأول ومن خلال الضغط المكثف للهلال، نجح المهاجم على الشريف من تسجيل ثاني الأهداف، وفي الشوط الثاني قلص القرضابية النتيجة بواسطة طارق عويدات، وعاد علي الشريف مجدداً ليوقع الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ومعه تنتهي المباراة بتفوق الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

وبهذا الفوز يرفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد القرضابية عند نقطة وحيدة . (وال- بنغازي ) س أ / س ع/ ر ت

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