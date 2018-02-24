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السويحلي يسقط أمام الترجي التونسي بثلاثة أشواط لشوط

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

فقد فريق السويحلي نتيجة لقائه أمام الترجي الرياضي التونسي 3-1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية البطلة في نسختها 36 المقامة بتونس.

الترجي استطاع الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25 – 23، قبل أن يعود ممثل ليبيا ويستطيع خطف الشوط الثاني بنتيجة 25 – 21.

وفي الشوط الثالث استطاع الترجي الظفر بنتيجة الشوط وأنهاه لصالحه بواقع 25 – 17، كما حسم الأمور في الشوط الرابع والأخير بنتيجة 25 – 21 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن السويحلي سيلعب في المنافسات الترتيبية وسينافس على المركز الخامس أو السادس.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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