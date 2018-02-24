محسن بالحاج مدرباً جديداً لفريق الأندلس

أمساعد 24 فبراير 2018 (وال)- كلف مجلس إدارة نادي الأندلس مدرب الحراس محسن بالحاج كمدرب لفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب خليفة عبد الرازق .

هذا وجاء ذلك عقب اعتذار المدرب خليفة عبد الرازق عن استمراره في قيادة الفريق في مشواره نظراً لظروفه العائلية .

ويعد مدرب الحراس محسن بالحاج المدرب الثالث لفريق الأندلس، بعد المصري البقري وخليفة عبد الرازق .

هذا وسيقود المدرب الجديد محسن بالحاج فريق الأندلس في أول ظهور له أمام النصر يوم الأحد المقبل، بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ومن بعد لقاء النصر سيتحدد مدرب الحراس الجديد للفريق الذي يمتلك نقطتان من ثمان مباريات . (وال- أمساعد) س أ / س ع/ ر ت

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