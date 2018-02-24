مواعيد مباريات اليوم السبت 24 – 2 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 24 – 2 – 2018، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهة ليفربول مع وستهام يونايتد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليستر سيتي × ستوك سيتي – الثانية والنصف ظهرًا – على قناة beIN SPORTS HD 2

ليفربول × وستهام يونايتد – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2

وست بروميتش ألبيون × هيديرسفيلد تاون – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 8

بيرنلي × ساوثهامبتون – الخامسة مساء

برايتون × سوانزي سيتي – الخامسة مساء

بورنموث × نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء

واتفورد × إيفرتون – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو × إيبار – الثانية ظهرًا – على قناة beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

ليجانيس × لاس بالماس – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

برشلونة × جيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بولونيا × جنوى – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4

إنتر ميلان × بينفينتو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بايرن ميونخ × هيرتا برلين – الرابعة والنصف عصرًا – على قناة beIN SPORTS HD 5

شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت – الرابعة والنصف عصرًا

هانوفر × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف عصرًا

هوفنهايم × فرايبورج – الرابعة والنصف عصرا

فيردر بريمن × هامبورج – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

تولوز × موناكو – السادسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6

نانت × أميان – التاسعة مساء

رين × تروا – التاسعة مساء

جانجون × ميتز – التاسعة مساء

ليل × أنجيه – التاسعة مساء

ديجون × كان – التاسعة مساء

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي اليوم

الوداد البيضاوي المغربي × مازيمبي الكونغولي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية