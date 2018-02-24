مواعيد مباريات اليوم السبت 24 – 2 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 24 – 2 – 2018، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهة ليفربول مع وستهام يونايتد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
ليستر سيتي × ستوك سيتي – الثانية والنصف ظهرًا – على قناة beIN SPORTS HD 2
ليفربول × وستهام يونايتد – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
وست بروميتش ألبيون × هيديرسفيلد تاون – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 8
بيرنلي × ساوثهامبتون – الخامسة مساء
برايتون × سوانزي سيتي – الخامسة مساء
بورنموث × نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء
واتفورد × إيفرتون – السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
سيلتا فيجو × إيبار – الثانية ظهرًا – على قناة beIN SPORTS HD 3
ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
ليجانيس × لاس بالماس – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
برشلونة × جيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
بولونيا × جنوى – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4
إنتر ميلان × بينفينتو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
بايرن ميونخ × هيرتا برلين – الرابعة والنصف عصرًا – على قناة beIN SPORTS HD 5
شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت – الرابعة والنصف عصرًا
هانوفر × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف عصرًا
هوفنهايم × فرايبورج – الرابعة والنصف عصرا
فيردر بريمن × هامبورج – السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
تولوز × موناكو – السادسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6
نانت × أميان – التاسعة مساء
رين × تروا – التاسعة مساء
جانجون × ميتز – التاسعة مساء
ليل × أنجيه – التاسعة مساء
ديجون × كان – التاسعة مساء
موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي اليوم
الوداد البيضاوي المغربي × مازيمبي الكونغولي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1
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