الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين الرياضيين في ليبيا تعقد اجتماعها الأول

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال)- عقدت الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين الرياضيين اليوم السبت السبت، اجتماعها العادي الأول ببنغازي .

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة الإعلاميين الرياضيين في ليبيا ناصر المهدوي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع الذي عقد باستضافة اتحاد عمال بشركة الخليج العربي للنفط، يهدف لمناقشة حزمة من البنود تتعلق بالنقابة، وما يستجد من أعمال .

وأضاف المهدوي أن الاجتماع هو الأول للجمعية العمومية ينعقد في بنغازي، بمشاركة أغلب فروع النقابة التي تأسست في عام 2016، حيث شارك في الاجتماع أعضاء من مدن : طرابلس، أجدابيا، شحات، القبة، المرج، اجخرة، بنغازي .

وأوضح المهدوي أن الاجتماع سيتركز على مناقشة جدول أعمال، وحزمة من بنود بينها : عرض التقرير السنوي، واعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية، بالإضافة إلى تعديل وإضافة مواد للنظام الأساسي للنقابة، وما يستجد من أعمال .

وأشار المهدوي إلى اعتماد النقابة بشكل رسمي مؤخراً من قبل مجلس النواب الليبي، وهذا يساعد في انطلاق النقابة بشكل أفضل لخدمة كافة الإعلاميين الرياضيين في ليبيا . (وال- بنغازي) ع ط / ر ت

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