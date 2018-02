المتوسط:

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بتغيير إجراءات استضافة كأس العالم 2022، وذلك جراء انتشار العديد من الفضائح حول قضية استضافة قطر لتلك النسخة، حيث يفتح الإجراء الجديد باب التصويت أمام جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 211 عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما كان الإجراء في التصويت الذي تم لصالح قطر، يمنح أربعة وعشرين عضو فقط حق التصويت.

وبذلك يدرس الاتحاد الدولي، وفقاً للشرق الأوسط اللندنية، سحب استضافة البطولة من قطر، على أن يتم اتخاذ القرار نهاية الصيف المقبل، وأكدت تقارير نشرتها صحف ألمانية أمس الجمعة، أن ذلك الأمر لم يعد مجرد تكهنات، وذلك بعد ظهور أدلة تكشف شراء الدوحة لأصوات مكنتها من الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم

وتوقعت مصادر مطلعة، أن تستضيف الولايات المتحدة أو بريطانيا، البطولة، حتى أنها تكهنت أن تخسر قطر حق بث ونقل مباريات كأس العالم لعام 2018.

The post صحف ألمانية: فضائح قطر الكروية تحرمها استضافة مونديال 2022 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية