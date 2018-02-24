انطلاق فروسية قفز الحواجز بأبوسليم

تجري بأبوسليم اليوم السبت منافسات النسخة الثانية لبطولة السابع عشر من فبراير لفروسية قفز الحواجز بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم رياضة قفز الحواجز الدوليين أمثال عبدالوهاب مليطان وعبدالفتاح مليطان ومهند السنوسي والفيتوري وغيرهم من الفرسان المتوجين بألقاب بطولة تونس الدولية مؤخرا.

وتتولى بلدية أبوسليم بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المركزي بأبوسليم تنظيم هذا الحدث البارز وإلهام لرياضة الفروسية.

وستقام المنافسات بميدان منتزه حي ناصر ويُتوقع أن تحظى البطولة بمشاركة كبيرة من مختلف المدن والبلديات.

وكانت النسخة الأولى قد شهدت نجاحاً كبيراً سواءً من حيث المستوى الفني أو الحضور الجماهيري الكبير للمنافسات وكذلك تعاون أهالي منطقة أبوسليم من أجل الخروج بالبطولة إلى بر الأمان.

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