اخبار الرياضة

انطلاق فروسية قفز الحواجز بأبوسليم

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجري بأبوسليم اليوم السبت منافسات النسخة الثانية لبطولة السابع عشر من فبراير لفروسية قفز الحواجز بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم رياضة قفز الحواجز الدوليين أمثال عبدالوهاب مليطان وعبدالفتاح مليطان ومهند السنوسي والفيتوري وغيرهم من الفرسان المتوجين بألقاب بطولة تونس الدولية مؤخرا.

وتتولى بلدية أبوسليم بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المركزي بأبوسليم تنظيم هذا الحدث البارز وإلهام لرياضة الفروسية.

وستقام المنافسات بميدان منتزه حي ناصر ويُتوقع أن تحظى البطولة بمشاركة كبيرة من مختلف المدن والبلديات.

وكانت النسخة الأولى قد شهدت نجاحاً كبيراً سواءً من حيث المستوى الفني أو الحضور الجماهيري الكبير للمنافسات وكذلك تعاون أهالي منطقة أبوسليم من أجل الخروج بالبطولة إلى بر الأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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