الروسنيري في ضيافة الذئاب

بعد هدفي دزيكو وفلورينزي في السان سيرو تغيرت أمور كثيرة بالروسنيري، حيث أصبح الفريق أكثر نضجا ولم يخسر منذ الثالث والعشرين من ديسمبر السنة الماضية.

مع جاتوزو ميلان أصبح قادرا على التواجد بين الأربعة الكبار والمنافسة الأوروبية.

ولن تكون قمة ميلان وروما في الأولمبيكو سهلة على الطرفين، فمن جهته يسعى روما صاحب الخمسين نقطة للابتعاد عن إزعاج لاتسيو والإنتر.

ويرغب ميلان في تأكيد تعافيه الذي اتضح في الأسابيع الأخيرة، غياب كيسي وتعويضه بلوكتيلي وتواجد سيلفا في خط المقدمة قد تكون حلولاً حقيقية للروسنيري وتراجع مستوى نايغولان ودزيكو من الممكن أن يكون مفتاح تحقيق النقاط الثلاث في موقعة الأولمبيكو.

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