الأهلي طرابلس يتخطى الاتحاد بدوري السلة

عزز الأهلي طرابلس مركزه في صدارة المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة وذلك بعدما حقق فوزاً جديداً ومهماً على جاره الاتحاد بنتيجة (68-50) ضمن منافسات الأسبوع الثاني بالمرحلة الثالثة للمسابقة ليسجل الفوز الثالث على التوالي خلال منافسات الدوري الليبي للموسم الرياضي 2017-2018.

وفرض أبناء المدرب المصري أمير إبراهيم سيطرته على المباراة حيث أنهى الأهلي الربع الأول بالفوز بنتيجة 18 – 14 بينما عاد الاتحاد وأنهى الربع الثاني لمصلحته بنتيجة 13 – 10 ثم يعود الأهلي ليسيطر على مجريات الربع الثالث ويقلب تأخره ويفوز بواقع 17- 6 كذلك الحال في الربع الرابع والأخير ليستمر الحال وينتهي لصالح الأهلي بنتيجة 23 -17 ليحقق الأهلي بذلك الفوز على غريمه التقليدي.

وبهذا الانتصار يواصل رفاق اليافع نسيم بدروش عروضهم القوية بالدوري بعدما احتفظوا بسجلهم خالياً من أية خسارة برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط على الاتحاد برصيد 21 نقطة.

هذا وقد أدار المباراة بكل اقتدار ثلاثي التحكيم المكون من محمد البريكي وعبدالعزيز الماقوري وخالد حنيش.

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