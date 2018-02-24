الفوناس: دوري اليد انطلق ونريد التعاون

قال رئيس اتحاد كرة اليد الصديق الفوناس أن الدوري الممتاز انطلق في المنطقة الشرقية والغربية مثلما خطط له بمشاركة 16 فريقًا.

وطالب الفوناس من خلال تصريحاته لـ218 رؤساء الاتحادات الفرعية والأندية التي تتبع اتحاده بضرورة التعاون مع اتحاد كرة اليد لضمان سير روزنامة المسابقة مثلما يتم التخطيط لها حاليا.

وكانت مسابقة كرة اليد قد افتتحت رسميا بمباراة السوبر التي أقيمت في قاعة السابع عشر من فبراير للألعاب الرياضية والتي شهدت تواجد الاتحاد وانسحاب النجمة ليلتقي بعدها الاتحاد في مواجهة الشرطة العسكري بمباراة ودية تكريما للاتحاد البطل.

وتعاني كرة اليد في السنوات الأخيرة من عدم استقرار المسابقة بالنظر لبعض الإشكاليات التي حدثت في الانتخابات الأخيرة التي حددت مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العام للعبة.

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