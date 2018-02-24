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الفوناس: دوري اليد انطلق ونريد التعاون

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس اتحاد كرة اليد الصديق الفوناس أن الدوري الممتاز انطلق في المنطقة الشرقية والغربية مثلما خطط له بمشاركة 16 فريقًا.

وطالب الفوناس من خلال تصريحاته لـ218 رؤساء الاتحادات الفرعية والأندية التي تتبع اتحاده بضرورة التعاون مع اتحاد كرة اليد لضمان سير روزنامة المسابقة مثلما يتم التخطيط لها حاليا.

وكانت مسابقة كرة اليد قد افتتحت رسميا بمباراة السوبر التي أقيمت في قاعة السابع عشر من فبراير للألعاب الرياضية والتي شهدت تواجد الاتحاد وانسحاب النجمة ليلتقي بعدها الاتحاد في مواجهة الشرطة العسكري بمباراة ودية تكريما للاتحاد البطل.

وتعاني كرة اليد في السنوات الأخيرة من عدم استقرار المسابقة بالنظر لبعض الإشكاليات التي حدثت في الانتخابات الأخيرة التي حددت مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العام للعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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