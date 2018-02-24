المسابقات تحدد لقاء الاتحاد والشط المؤجل

تتواصل نجاحات الاتحاد الليبي لكرة القدم في تنظيم كافة منافسات المسابقات المحلية حسب الجدول المدرج في سجلات لجنة المسابقات العامة حيث حددت اللجنة يوم الجمعة الثاني من مارس المقبل موعداً لإجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الاتحاد والشط لحساب المجموعة الثالثة بالدوري الليبي الممتاز.

وتم تأجيل المباراة سابقاً لإفساح المجال أمام رفاق الدولي محمد الطبال للاستعداد الجيد والمشاركة المشرفة بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واقتلاع ورقة التأهل من العاصمة النيجرية أمام منافسه فريق الساحل بعدما تفوق عليه بثلاثية نظيفة.

ويتصدر الاتحاد قبل خوضه لهذا اللقاء مجموعته بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه بينما يصارع أبناء شط الدهماني من أجل البقاء في دوري الأضواء.

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