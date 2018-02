الأندية المصرية تفرض سيادتها على «السوبر الأفريقي»

أبرز تقرير عن وكالة سكاي نيوز الإخبارية، التفوق المصري في حصد ألقاب «السوبر الأفريقي»، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، والتي تقام في تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى سيطرة الأندية المصرية على هذا لقب تلك البطولة التي انطلقت عام 1993، وتجرى على مرحلة واحدة (بدون ذهاب وإياب) وتجمع بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفدرالية، مضيفاً أن الأهلي المصري يحتل صدارة الأندية الأكثر فوزا باللقب، حيث حصده 6 مرات في أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014).

ويلي النادي الأهلي، ثاني أكثر الأندية المصرية شعبية، وهو نادى الزمالك في المركز الثاني بـ3 ألقاب، توج بها في 1994 و1997 و2003، بينما يحتل النجم الرياضي الساحلي التونسي المركز الثالث بلقبين أحرزهما عامي 1998 و2008، ثم الترجي التونسي الذي يقبع في المركز الرابع بلقب واحد توج به عام 1995.

