جمهور دارنس يفاجئ فريقه باستقبال كبير

فاجئت جماهير الأنيق بمدينة درنة درنة فريقها دارنس باستقبال كبير ورائع عقب عودته من ملعب شهداء بنينا ببنغازي بفوز عريض على مضيفه فريق الأنوار بالأبيار أمام جمهوره.

وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة في المباراة ضمن الأسبوع الثاني لمرحلة الإياب بالدوري الممتاز.

وساهم هذا الانتصار الباهر في تعزيز النتائج الإيجابية للفريق الدارنيسي العريق والذي يسعى هذا الموسم للبقاء بدوري الأضواء بعدما كان قد حقق انطلاقة مخيبة بمرحلة الذهاب.

حيث بدأ صاحب الغلالة الصفراء المسابقة بإشراف المدرب أحمد السنفاز قبل أن يقدم استقالته بسبب سوء النتائج ليفسح المجال أمام المدرب محمد علي خلال مرحلة الإياب وتتحسن نتائج الفريق بفوزه المستحق على النجمة والأنوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية