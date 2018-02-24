اخبار الرياضة

جمهور دارنس يفاجئ فريقه باستقبال كبير

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجئت جماهير الأنيق بمدينة درنة درنة فريقها دارنس باستقبال كبير ورائع عقب عودته من ملعب شهداء بنينا ببنغازي بفوز عريض على مضيفه فريق الأنوار بالأبيار أمام جمهوره.

وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة في المباراة ضمن الأسبوع الثاني لمرحلة الإياب بالدوري الممتاز.

وساهم هذا الانتصار الباهر في تعزيز النتائج الإيجابية للفريق الدارنيسي العريق والذي يسعى هذا الموسم للبقاء بدوري الأضواء بعدما كان قد حقق انطلاقة مخيبة بمرحلة الذهاب.

حيث بدأ صاحب الغلالة الصفراء المسابقة بإشراف المدرب أحمد السنفاز قبل أن يقدم استقالته بسبب سوء النتائج ليفسح المجال أمام المدرب محمد علي خلال مرحلة الإياب وتتحسن نتائج الفريق بفوزه المستحق على النجمة والأنوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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