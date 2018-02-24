“راموس والبطاقات” قصة عشق لا تنتهي

على الرغم من المستويات الجيدة جدا التي يقدمها صحبة فريقه ريال مدريد ومساهمته في تأمين مرمى الفريق وتجربته المحترمة مع منتخب إسبانيا تعتبر البطاقات الملونة الشيء الأكثر تشويها لتاريخ قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس.

وتقول الأرقام المرصودة بأن راموس يتصدر قائمة أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات في تاريخ الدوري الإسباني بـ171 بطاقة ملونة، فضلا عن 36 بطاقة في مسابقة دوري الأبطال المتوج بها في 3 مناسبات مع فريقه ريال مدريد.

وتشير الأرقام أيضاً إلى أن راموس تلقى أيضا 20 بطاقة مع منتخب إسبانيا ليكون مجمل ما تلقاه خلال مسيرته بكل القمصان 274 بطاقة منذ بداية مسيرته.

وخلت كل تلك الأرقام من البطاقات الحمراء لراموس مع منتخب إسبانيا فهو لم يتعرض للطرد في 149 مباراة مع منتخب لاروخا بالمقابل طرد القائد 19 مرة من أصل 421 مباراة مثل فيها الريال.

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