نوير يرتدي القفاز وأبريل شهر العودة

بعد غياب طويل أبعده عن فريقه بايرن ميونخ يتأهب الحارس العملاق مانويل نوير للعودة للملاعب من جديد بحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية.

وخصصت الصحيفة جزءً من غلاف أخبارها صبيحة هذا اليوم لتناول مستجدات نوير موضحة آلية تعامل الطاقم الطبي مع حالته وبدأه في مرحلة التأهيل الأولى.

وارتدى نوير القفزات لأول مرة بعد تكامل الشفاء كمرحلة أولى على أن يدخل أرضية الملعب منتصف مارس القادم لمُشاركة فريقه بايرن ميونخ في التدريبات الجماعية ليكون موعد العودة لحماية عرين الفريق البافاري مع نهاية شهر أبريل أي في آخر فترات الموسم الحالي.

ويسارع الحارس الألماني الزمن للتعافي واستعادة كامل الجاهزية لاستعادة مكانه ضمن تشكيلة المنتخب الألماني قبل المونديال الصيفي القادم الذي سيدخله المنتخب الألماني بصفته حاملا للقب بعد أن توج بنسخة 2014 وكان نوير حارسا للألمان حينها.

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