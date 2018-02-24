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إيسكو يلامس رقم مدربه

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو من معادلة رقم مدرب فريقه ولاعب الميرنغي السابق زين الدين زيدان من حيث عدد المشاركات.

وتناولت الصحف الإسبانية رقم إيسكو الذي وإن شارك سيعادل رقم مدربه، وتفصل إيسكو الذي مثل الريال في 226 منافسة، مباراة واحدة لمعادلة رقم زيزو الذي لعب بقميص الريال في 227 مباراة منذ قدومه من يوفنتوس الإيطالي بداية العقد الماضي.

المقارنة بين اللاعبين في عدد المشاركات والأدوار المشابهة بين اللاعبين جعلت التناول أعمق من حيث مساهمة كل لاعب في عدد المباريات مع الفريق الملكي حيث يتفوق زيدان على إيسكو بفارق مباراة وسجل مع الريال 49 هدف فيما نجح إيسكو القادم من ملاجا في صيف 2013 في تسجيل 40 هدف مع فارق مباراة عن رقم مدربه الفرنسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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