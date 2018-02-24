سيلفا يدخل حسابات أرسنال الصيف القادم

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن لاعب ميلان البرتغالي أندريه سيلفا سيكون صفقة الجانرز القادمة لإنقاذه من دكة الاحتياط التي أصبح جزء منها نظرا لعدم قدرته على التأقلم مع الروسنيري.

وقالت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب خورخي ميندز قد بدأ فعليا محادثاته مع إدارة ميلان لتحديد مستقبل اللاعب الشاب وكانت شروط ميندز هي حصول اللاعب على فرصة التواجد أساسيا مع ميلان بشكل منتظم أو تسهيل مسألة رحيله لأرسنال الذي يبدو جادا في التعاقد معه.

وكان ميلان قد تعاقد مع سيلفا الموسم الماضي قادما من بورتو بمبلغ يقدر بحوالي 38 مليون يورو في إطار حملة تجديد كاملة قادتها الإدارة الجديدة للفريق بغية العودة للمنافسة مجددًا بعد سنوات من الابتعاد عنها.

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