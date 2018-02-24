ملايين أبراموفيتش لإبعاد هازاد عن مدريد

قالت أخبار صحفية وردت من إنجلترا أن الملياردير الروسي أبراموفيتش سيتدخل لمنع البلجيكي إيدين هازارد من الانضمام لصفوف ريال مدريد الصيف القادم.

وأضافت ذات الأخبار أن أبراموفيتش سيعرض على هازارد راتبًا يقدر بـ25 مليون يورو من أجل إقناعه بالبقاء لأطول فترة ممكنة مع البلوز وإزالة فكرة الرحيل عن قلعة الستمافورد بريدج.

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي حتى عام 2020 وإن لم يستطع الملياردير الروسي في إقناعه بالبقاء مع تشيلسي فإن اللاعب سيتجه فعليا لقلعة الميرنغي من أجل خوض تجربة جديدة والمنافسة جديا على لقب دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه الأخبار بعد تصريحات مبهمة من اللاعب لصحيفة إنجليزية قال فيها أنه لم يحدد مستقبله بعد في البقاء مع تشيلسي أو الرحيل لمدريد.

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