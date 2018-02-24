الشرطة تتجاوز المدينة في الدوري الممتاز

على ملعب قاعة 17 فبراير استهل الاتحاد الليبي لكرة اليد نشاطه الرسمي لعام 2017-2018 بإقامة المباراة الافتتاحية التي جمعت فريق اتحاد الشرطة الرياضي مع نظيره فريق المدينة ضمن الأسبوع الأول للدوري الممتاز بحضور رئيس الاتحاد الليبي للعبة الصديق الفوناس.

وعاد فريق المدينة لأضواء الدوري بعد غياب طويل عن المشاركات بالمسابقات المحلية بينما نافس فريق الشرطة بقوة على التراتيب الأولى لمسابقات الدوري الليبي لكرة اليد بطريقة مستمرة و دون انقطاع.

وفي ختام المباراة تمكن رفاق المخضرم عبد السلام امبارك من منح الفوز لفريق الشرطة الذي ظفر بنتيجة المباراة لصالحهم بفارق 24 هدفا بواقع 39 مقابل 15 هدفا ليتصدر الشرطة المسابقة بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه لأندية المنطقة الغربية.

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