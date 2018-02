القوة الهجومية لريال مدريد تستعيد بريقها في فوز كبير على الافيس

المتوسط:

استعادت القوة الهجومية الثلاثية لريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بريقها عندما سجل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة في الفوز 4-صفر على الافيس ليقلص الفريق الفارق مع جاره أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط اليوم السبت.

وعاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه عن مباراة ليجانيس يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لكدمة في كاحله.

ووضع قائد منتخب البرتغال فريقه ريال في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة رائعة بالكعب من بنزيمة.

وصنع بنزيمة الهدف الثاني أيضا في الدقيقة الأولى بعد الاستراحة عندما استخلص اللاعب الفرنسي الكرة في وسط الملعب وتوغل نحو المرمى ومرر إلى بيل الذي سدد في الشباك.

وجعل رونالدو النتيجة 3-صفر عندما سجل هدفه 299 على مدار مسيرته في الدوري في الدقيقة 61 بتحويله تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز في شباك فرناندو باتشيكو حارس ريال مدريد السابق.

وتنازل رونالدو عن فرصة تسجيل هدفه الثالث في اللقاء عندما منح بنزيمة الكرة ليحرز الهدف الرابع من ركلة جزاء عقب عرقلة بيل في الدقيقة قبل الأخيرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي سيستضيف جيرونا في وقت لاحق اليوم وأربع نقاط عن أتليتيكو الذي يمكنه أن يعيد الفارق إلى سبع نقاط في حال فوزه على مضيفه اشبيلية غدا الأحد.

