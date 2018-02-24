«ليفربول» يتقدم للمركز الثاني بعد الفوز على «وست هام»

عين ليبيا

مدَّد ليفربول سجله الخالي من الهزيمة على ملعبه إلى 16 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وتقدم إلى المركز الثاني بعد أداء مذهل آخر بإستاد انفيلد في الفوز 4-1 على وست هام يونايتد السبت.

وأحرز محمد صلاح هدفه 31 بجميع المسابقات بعدما صنع الهدف الأول لإيمري تشان وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث قبل أن يقلص البديل ميخائيل انطونيو الفارق لوست هام.

ووضع تشان ليفربول في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29 بعد ركلة ركنية نفذها صلاح وضاعف المهاجم المصري الفارق في الدقيقة 51 عندما سدد كرة في الزاوية البعيدة من عشرة أمتار عكس اتجاه الحارس ادريان.

وأضاف فيرمينو الهدف الثالث بعد ذلك بست دقائق وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول من مدى قريب بعدما قلص انطونيو الفارق لفريقه من لمسته الأولى في المباراة.

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