المتوسط:

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على ضيفه وستهام، بنتيجة 4 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الريدز «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل هدف من رباعية الريدز في شباك الهامرز، بجانب صناعته للهدف الأول الذي سجله إيمري شان، ليواصل تسجيل الأهداف للمباراة الرابعة على التوالى في البريمرليج.

وحمل جمهور ليفربول لافتات كبيرة دون عليها «محمد صلاح الملك»، والتي يظهر فيها النجم المصري بالتاج الفرعوني، وذلك قبل أن يحقق أرقاما مميزة خلال لقاء اليوم وهي:

– تساوى محمد صلاح مع هاري كين نجم توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا.

– محمد صلاح يعادل رقم لويس سواريز القياسي كأكثر لاعب يسجل أهداف مع ليفربول في موسم واحد برصيد 31 هدفا.

– سجل محمد صلاح في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي ليقترب من رقم دانييل ستوريدج عام 2014 عندما سجل في 5 مباريات متتالية.

The post ليفربول يسحق ويستهام برباعية والجمهور: «محمد صلاح الملك» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية