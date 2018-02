المتوسط:

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن دانيال ستوريدج سجّل في 5 مباريات متتالية لليفربول في الدوري الإنجليزي خلال يناير- مارس 2014، بينما سجل محمد صلاح في 4 مباريات متتالية لليفربول.

أضاف الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن صلاح اقترب من هذا الرقم، وبذلك يعد اللاعب الأول منذ ذلك التاريخ الذي يسجل في هذه المباريات المتتالية .

وخلال مباراة ليفربول وويست هام يونايتد، والتي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد لليفربول، سجل صلاح هدفه رقم 23 في الدوري الإنجليزي وصنع الهدف الثامن له خلال الموسم الحالي، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع المهاجم الإنجليزي لنادي توتنهام هوتسبرز.

يذكر أن ليفربول قفز للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد وصوله للنقطة رقم 57 متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد.

The post «فيفا»: محمد صلاح أول لاعب يسجّل في 4 مباريات متتالية لليفربول منذ 2014 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية