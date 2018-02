فيديو| «الوداد» المغربي بطل السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

المتوسط:

فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، بكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وأحرز أمين النغزاوي هدف الفوز لصالح الوداد، من ركلة حرة في الدقيقة 83 من زمن المباراة، بينما أهدر وليد الكرتي ركلة جزاء في الدقيقة 55 من زمن المباراة، علما بأن اللقاء شهد استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى في البطولات الأفريقية.

