أين اختفى هذا النجم؟

أخبار ليبيا 24-خاص

عُرف بسرعته ومراوغاته التي تقض مضاجع أي خط دفاع، ويعتبره كثيرون أفضل مهاجم أنجبته كرة القدم الليبية.

إنه الدولي السابق أحمد المصلي ابن نادي التحدي، المولود في ديسمبر 1979 والذي لعب لعديد الأندية الليبية كالهلال، النصر، الأهلي طرابلس، الاتحاد والأهلي بنغازي. كما أنه خاض عدة تجارب احترافية في عدة أندية عربية مثل الملعب التونسي الذي لم يطل مقام المصلي به، والعربي الكويتي والإنتاج الحربي المصري.

لكن أين هو المصلي الآن؟

كان أخر ظهور للمصلي “ظهورا غير رياضي” إذ خرج في مقطع فيديو في 29 يناير 2016 لينفي الأنباء التي تواترت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انضمامه لجماعة تنظيم “داعش” ومن ثم مقتله في مدينة الرمادي شمال العراق.

النجم الليبي المعروف بدماثة خلقه ظهر حينها صحبة أبنائه ليؤكد أنه يقيم هو وأسرته بخير في العاصمة المصرية القاهرة، وقال ” أود طمأنة كل المحبين بأن لا علاقة لي بما نشره أحدهم عن كوني أحد أعضاء داعش الذين قتلوا في شمال الرمادي بالعراق، وها أنا في صحبة أبنائي أعيش في سلام والحمد لله ولا علاقة لي من قريب أو بعيد بما نسب لي”.

ويقيم أحمد المصلي حاليا في مدينة بنغازي بعيداً عن أضواء الإعلام والشهرة حيث يلعب من حين إلى أخر كرة القدم الخماسية، وقبل بداية دوري كرة القدم الليبية رغبت إدارة ناديه الأم “التحدي” في الاستفادة من خبرته كلاعب ضمن صفوف فريقها الأول لكن لم يكتب لهذه الرغبة النجاح.

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