فيديو| ريال مدريد يكتسح ألافيس برباعية نظيفة ويسجل الهدف الـ100

فاز فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، على ضيفه ألافيس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة، ليصبح في المركز الثالث، وعلى بُعد 11 نقطة من منافسه برشلونة متصدر الترتيب، والذي يلعب الليلة أمام جيرونا،

وأصبح الريال بعد الهدف الأول الذي سجله كريستيانو رونالدو، هو أول فريق إسباني يسجل 100 هدف في الموسم الحالي بكل البطولات.

وسجل أهداف اللقاء كل من: كريستيانو رونالدو البرتغالي، هدفين، بينما سجل كل من جاريث بيل وكريم بنزيمة هدفا لكل منهما.

