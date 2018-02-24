النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تسعى لإعداد مشروع قانون حماية الإعلامي الرياضي  

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، اليوم السبت، اجتماعها العادي الأول للعام 2018 في مقر شركة الخليج بمدينة بنغازي.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نصر المهدوي، إن الاجتماع ناقش عجة بنود منها: عرض تقرير رئيس مجلس الادارة عن سنة 2017، واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية 2017 ، وتعديل واضافة بعض المواد للنظام الأساسي، بالإضافة إلى عرض استقالة عضو مجلس الإدارة نزار المتجول.

وأضاف المهدوي أن ابرز قرارات الجمعية العمومية التي وصل عددها النصاب القانوني بعدد 46 إعلامي رياضي موزعين على مناطق طرابلس بنغازي، اجدابيا، الكفرة، الواحات، شحات ،المرج، كانت تسمية عميد الإعلاميين فيصل فخري رئيسا فخريا للنقابة، وتشكيل لجنة لوضع ضوابط للإعلاميين والمصورين المنتسبين من مراكز ومكاتب إعلام الأندية يتم اعتمادها في الجمعية العمومية القادمة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تخويل رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة متخصصة للبدء بإعداد مشروع قانون حماية الإعلامي الرياضي تمهيدا لاعتماده من الجمعية العمومية للنقابة وعرضه على اللجنة القانونية بمجلس النواب الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24